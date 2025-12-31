Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 09 | 40

L'aggiornamento sulla viabilità e il trasporto pubblico a Roma e nel Lazio del 31 dicembre segnala alcune modifiche in vista dei festeggiamenti di Capodanno. Sono previsti interventi sulla viabilità, con chiusure temporanee in zone come via del Circo Massimo, e orari prolungati per le linee di trasporto pubblico, fino alle prime ore del 1° gennaio. Restano attivi divieti di sosta e deviazioni, garantendo comunque servizi essenziali per la mobilità durante le festività.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dal redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in via di risoluzione avvenuto in precedenza sulla carreggiata interna code residue tra le uscite nomentane Tiburtina le altre notizie il trasporto pubblico o capitolino per Capodanno 2020 sei questa sera orario prolungato per le linee metropolitane con ultime corse alle 2:30 e fino alle 2:30 in strada anche 12 linee bus mentre il resto della rete si ferma alle ore 21 dalle 2:30 alle 8 della mattina o dal primo gennaio sono in servizio ci viene notturne che seguono gli stessi percorsi delle metropolitane della ferrovia Metromare dalle 8 di giovedì il servizio del trasporto pubblico riprende sull'intera rete con orario festivo per gli eventi c'è attesa per il concerto di capodanno questa sera dalle 21 al Circo Massimo sul fronte della viabilità E attivi divieti di sosta su viale Aventino 3 via dei Cerchi via del Circo Massimo chiuso da questa mattina un tratto di via dei Cerchi contestualmente sono deviate quattro linee dalle 18 chiusura al traffico su via del Circo Massimo e via di Santa Maria in cosmedin limitazioni chiusure al traffico anche su via della Greca via delle Terme deciane via della Fonte di Fauno pagina Pandolfo ne Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 09:40 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 09-12-2025 ore 09:40 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 09:40 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 18 | 40. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

#Roma #viabilità Isola Farnese, evento il 5 gennaio. La viabilità x.com

Roma Mobilità. . TG Mobilità #tgm #romamobilita #retetpl #viabilita #ztl #capodanno - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.