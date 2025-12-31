Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 09 | 10

La viabilità nella regione Lazio al 31 dicembre 2025 alle 09:10 si presenta generalmente fluida, con l'eccezione di un incidente sul Raccordo Anulare di Roma tra le uscite Tiburtina e A24. Per i servizi di trasporto, sono in vigore orari festivi e sospensioni temporanee, come i cantieri notturni sulla ferrovia Metromare fino al 6 gennaio. Per dettagli aggiornati, consultare il sito o l’app di Astral Infomobilità.

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è una circolazione si presenta priva di impedimenti in cui stai prime ore del mattino sulla rete viaria regionale unica eccezione a Roma sul Raccordo Anulare un incidente in interna è la causa delle code tra le uscite Tiburtina e a 24 le altre notizie porto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni le ultime corse di bus dai capolinea sono le 23:30 questa sera mercoledì 31 dicembre le ultime partenze dei treni da ispettivi capolinea sono alle ore 21 e servizio prosegue con il bus fino alle 2 quando partono le ultime cose Dai capolinea il primo gennaio prima e ultime partenze dei treni dei rispettivi capolinea alle 7:49 e alle 23:30 il 6 gennaio la ferrovia osserva l'orario festivo e fino al 6 gennaio stop al cantiere serale sulla ferrovia regionale Roma Viterbo il nuovo orario per le festività sulla tratta urbana questa sera ultime partenze dei treni da capolinea sono 20:05 alle 20:06 dalle 21 alle 2 di notte il servizio prosegue con i bus sostitutivi il primo gennaio il 6 gennaio in vigore l'orario festivo con prime partenze dei treni da Flaminio alle ore 7:28 e da Montebello alle 8:03 sulla tratta extraurbana della Roma Viterbo il servizio segue l'orario feriale sono soppresse questa sera le coste delle ore 21:11 da Viterbo e 21:21 da Catalano il primo il 6 gennaio orario festivo i dettagli sono consultabili sul nostro sito e sulla app di Astral infomobilità per l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 09:10

