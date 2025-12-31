Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 08 | 40
L'informazione sulla viabilità a Roma e nel Lazio del 31 dicembre evidenzia condizioni di circolazione generalmente fluide. L’unica eccezione riguarda il Raccordo Anulare di Roma, dove un incidente provoca code tra le uscite Tiburtina e A24. Per le altre tratte, sono segnalate modifiche ai servizi ferroviari e bus per le festività, con orari ridotti e sospensioni temporanee. Per dettagli aggiornati, si consiglia di consultare il sito e l’app di Astral Infomobilità.
Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio è una circolazione si presenta priva di impedimenti in cui stai prime ore del mattino sulla rete viaria regionale unica eccezione a Roma sul Raccordo Anulare un incidente in interna è la causa delle code tra le uscite Tiburtina e a 24 le altre notizie porto pubblico sulla ferrovia regionale Metromare fino al 6 gennaio sono sospesi i cantieri notturni le ultime corse di bus dai capolinea sono le 23:30 questa sera mercoledì 31 dicembre le ultime partenze dei treni da ispettivi capolinea sono alle ore 21 e servizio prosegue con il bus fino alle 2 quando partono le ultime cose Dai capolinea il primo gennaio prima e ultime partenze dei treni dei rispettivi capolinea alle 7:49 e alle 23:30 il 6 gennaio la ferrovia osserva l'orario festivo e fino al 6 gennaio stop al cantiere serale sulla ferrovia regionale Roma Viterbo il nuovo orario per le festività sulla tratta urbana questa sera ultime partenze dei treni da capolinea sono 20:05 alle 20:06 dalle 21 alle 2 di notte il servizio prosegue con i bus sostitutivi il primo gennaio il 6 gennaio in vigore l'orario festivo con prime partenze dei treni da Flaminio alle ore 7:28 e da Montebello alle 8:03 sulla tratta extraurbana della Roma Viterbo il servizio segue l'orario feriale sono soppresse questa sera le coste delle ore 21:11 da Viterbo e 21:21 da Catalano il primo il 6 gennaio orario festivo i dettagli sono consultabili sul nostro sito e sulla app di Astral infomobilità per l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it
Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 08-12-2025 ore 08:40
Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 08:40
Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10.
Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 ... romadailynews.it
Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it
#Roma #viabilità Isola Farnese, evento il 5 gennaio. La viabilità x.com
Capodanno a Roma: viabilità e Concertone il 31 dicembre - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.