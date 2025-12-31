Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07 | 25

Alle prime ore del mattino del 31 dicembre, la viabilità sulla rete regionale del Lazio si presenta scorrevole e senza particolari impegni. A Roma, sono in vigore alcune chiusure e divieti per l'evento sportivo

Astral infomobilità un cordiale Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio la circolazione si presenta priva di impegni in queste prime ore del mattino sulla rete viaria regionale spostamenti minimi le altre notizie questa mattina mercoledì 31 dicembre nella capitale in centro divieti e chiusure al traffico per l'evento sportivo auguri Run Rome giunta la quattordicesima edizione della gara podistica a prendervi alle 14 da viale delle Terme di Caracalla e prosegue sulle strade e piazze del centro per citarne alcune Piazza di Porta Capena via dei Cerchi Piazza di Spagna Piazza di Porta Capena con torno alle Terme di Caracalla contestualmente sono deviate le linee del trasporto pubblico dettagli su infomobilità punto a Strada spa. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-12-2025 ore 07:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-12-2025 ore 07:25 Leggi anche: Viabilità Roma Regione Lazio del del 31-10-2025 ore 07:25 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 09 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 20 | 25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 27-12-2025 ore 19 | 10; Viabilità Roma Regione Lazio del del 28-12-2025 ore 19 | 25. Viabilità Roma Regione Lazio del del 30-12-2025 ore 18:10 - Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità una servizio della regione Lazio sul tratto Urbano della A24 ... romadailynews.it

Traffico Lazio del 24-12-2025 ore 09:30 - luce verde Lazio Bentrovati incidente sulla A1 Firenze Roma traffico bloccato e 7 km di coda tra Ponzano e la diramazione Roma Nord in direzione della ... romadailynews.it

Roma da bollino rosso, ma la Regione Lazio ancora non ha un piano per l’emergenza caldo - “La Regione guidata da Rocca è in ritardo sulla prevenzione per il caldo”, lo denuncia il consigliere regionale di Azione, Alessio D’Amato che annuncia un’interrogazione per il presidente del Lazio. fanpage.it

#Roma #viabilità Isola Farnese, evento il 5 gennaio. La viabilità x.com

Roma Mobilità. . TG Mobilità #tgm #romamobilita #retetpl #viabilita #ztl #capodanno - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.