via spluga certificata dal touring

La Via Spluga, recentemente certificata dal Touring, continua a confermarsi come uno dei percorsi più apprezzati dagli escursionisti. Quest’anno ha registrato un incremento di mille passaggi rispetto al 2023, sottolineando il suo crescente interesse. Un itinerario che unisce natura, storia e tradizioni, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente per chi desidera esplorare questa affascinante zona delle Alpi.

La Via Spluga ha fatto centro e quest’anno ha fatto registrare ben mille passaggi in più rispetto al 2024. Cresce quindi la notorietà, anche per le azioni di comunicazione coordinate dal consorzio turistico della Valchiavenna, il successo dell’itinerario storico tra la Valchiavenna e il Canton Grigioni, da Thusis a Chiavenna, che è stata percorso, raccontato, vissuto e fotografato da migliaia di persone, registrando un aumento del 6% dei pacchetti venduti rispetto all’anno scorso. Chi li ha acquistati, ha potuto usufruire della gratuità del viaggio in autobus, novità di quest’anno grazie all’accordo tra Viamala, consorzio turistico e Società trasporti del Cantone Grigioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

