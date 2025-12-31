Via libera alla Manovra 2026 Meloni | E’ seria Opposizioni all’attacco | Disastro

La Manovra 2026 è stata approvata, con il governo che sottolinea il suo approccio serio e responsabile. Mentre Meloni evidenzia l’impegno per un percorso equilibrato, le opposizioni criticano le misure, puntando il dito su salari e welfare. In questo contesto, si apre un confronto acceso sulle scelte future per il paese, con attenzione alle implicazioni sociali ed economiche della manovra.

Meloni rivendica serietà e rigore, opposizioni all'attacco su salari e welfare. La legge di bilancio per il 2026 raggiunge il traguardo finale. La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il provvedimento a poche ore dal rischio di esercizio provvisorio, consentendo all'esecutivo di archiviare una delle fasi più delicate dell'anno parlamentare. I numeri del voto e il clima in Aula. Il testo ottiene 216 voti favorevoli, a fronte di 126 contrari e 3 astensioni. L'approvazione arriva dopo una corsa contro il tempo, tra proteste delle opposizioni e una discussione concentrata in meno di due giorni a Montecitorio, con una sola vera seduta notturna.

