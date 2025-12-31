Via libera alla Manovra 2026 Meloni | E’ seria Opposizioni all’attacco | Disastro
La Manovra 2026 è stata approvata, con il governo che sottolinea il suo approccio serio e responsabile. Mentre Meloni evidenzia l’impegno per un percorso equilibrato, le opposizioni criticano le misure, puntando il dito su salari e welfare. In questo contesto, si apre un confronto acceso sulle scelte future per il paese, con attenzione alle implicazioni sociali ed economiche della manovra.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Meloni rivendica serietà e rigore, opposizioni all’attacco su salari e welfare. La legge di bilancio per il 2026 raggiunge il traguardo finale. La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il provvedimento a poche ore dal rischio di esercizio provvisorio, consentendo all’esecutivo di archiviare una delle fasi più delicate dell’anno parlamentare. I numeri del voto e il clima in Aula. Il testo ottiene 216 voti favorevoli, a fronte di 126 contrari e 3 astensioni. L’approvazione arriva dopo una corsa contro il tempo, tra proteste delle opposizioni e una discussione concentrata in meno di due giorni a Montecitorio, con una sola vera seduta notturna. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Leggi anche: Via libera alla manovra da oltre diciotto miliardi, Meloni: "Seria ed equilibrata"
Leggi anche: Manovra 2026 approvata al Senato, via libera con 110 sì. Proteste delle opposizioni: “Voltafaccia Meloni”, news in diretta
Manovra. Via libera dall'Aula del Senato. Il testo passa ora alla Camera per l’ultimo step. Dal personale ai farmaci, ecco le misure per la sanità; Sì alla fiducia, via libera alla manovra da 22 miliardi: ecco tutte le novità per il 2026; Manovra, via libera definitivo con 216 sì. Giorgetti: «Sforzo su redditi medio-bassi»; La Camera approva la Manovra con 216 sì, è il via libera definitivo.
La manovra 2026 approvata alla Camera il 30 dicembre, ora è legge: cosa è successo - Via libera alla Manovra 2026 alla Camera con 216 sì e 126 no: quello di oggi è il via libero definitivo a tutte le misure della legge di bilancio dopo ... fanpage.it
Legge Bilancio, via libera definitivo della Camera. Meloni: "Manovra seria e responsabile" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Legge Bilancio, via libera definitivo della Camera. tg24.sky.it
Manovra, via libera della Camera con 216 sì. Giorgetti: «Stop aumento età pensionabile già dal 2027 se possibile» - In nottata gli ordini del giorno, stamani previsto l'ultimo sì al testo. ilmattino.it
Via libera definitivo alla #manovra economica per il 2026. Soddisfatta la premier Giorgia Meloni, per "un provvedimento che - afferma - concentra le limitate risorse su alcune priorità fondamentali". Le misure nel servizio di Gelsomina Testa #GR1 x.com
Ep.742 - Via libera alla manovra 2026, ecco le principali misure - Il cenone dell'ultimo dell'anno costerà 127 euro a famiglia - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.