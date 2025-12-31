Vi porto a Vico Quercia Cosa accade ai locali a un mese dall’ordinanza che dà la stretta alla movida
Il 4 novembre, il Comune di Napoli ha introdotto un’ordinanza che limita l’attività dei locali nel centro storico, con l’obiettivo di ridurre rumori e assembramenti. A un mese di distanza, si osservano cambiamenti nelle abitudini dei locali e nelle dinamiche della movida, mentre residenti e operatori si adattano alle nuove regole. In questo contesto, Vico Quercia rappresenta un esempio di come si evolvono le attività nel rispetto delle normative.
È entrata in vigore il 4 novembre l’ordinanza del Comune di Napoli che impone una nuova regolamentazione della movida in alcune aree del centro storico considerate più critiche per rumore, assembramenti e segnalazioni dei residenti. Il provvedimento, a carattere temporaneo e sperimentale. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
