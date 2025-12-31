Vi porto a Vico Quercia Cosa accade ai locali a un mese dall’ordinanza che dà la stretta alla movida

Il 4 novembre, il Comune di Napoli ha introdotto un’ordinanza che limita l’attività dei locali nel centro storico, con l’obiettivo di ridurre rumori e assembramenti. A un mese di distanza, si osservano cambiamenti nelle abitudini dei locali e nelle dinamiche della movida, mentre residenti e operatori si adattano alle nuove regole. In questo contesto, Vico Quercia rappresenta un esempio di come si evolvono le attività nel rispetto delle normative.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.