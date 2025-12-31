Vettel | Da quando Leclerc è arrivato in Ferrari non ho più avuto la spinta decisiva per vincere

Sebastian Vettel ha commentato il suo percorso in Ferrari, affermando che l’arrivo di Charles Leclerc nel 2019 ha influito sulla sua motivazione e sulla sua capacità di ottenere vittorie. In un intervento al podcast Beyond the Grid, l’ex pilota di Formula 1 ha condiviso le sue riflessioni sul cambiamento di dinamiche all’interno del team e sull’impatto di questa evoluzione sulla sua carriera.

L’ex pilota di Formula 1 Sebastian Vettel ha parlato al al podcast Beyond the Grid del suo declino, che secondo lui è iniziato con l’arrivo di Charles Leclerc alla Ferrari, nel 2019. Le parole di Vettel. «Vincendo il titolo 2010, ero al mio apice. Poi ho vissuto altri anni di alto livello. Anche il 2015 è stata una stagione molto positiva. Vale lo stesso per il 2017 e il 2018. Poi, però, nel 2019 e anche durante l’anno seguente, ero già in declino. Ora posso dirlo, non avevo più quella spinta decisiva. Onestamente mi interessava solo vincere. Volevo il trofeo più grande, sognavo il momento sul podio in cui apparivo vincitore. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Vettel: «Da quando Leclerc è arrivato in Ferrari, non ho più avuto la spinta decisiva per vincere» Leggi anche: Leclerc: "Da 7 anni quando piove va sempre così... Non ho più spiegazioni" Leggi anche: Fabio Ferrari: “Ho rifiutato l’Isola perché trattato da pischello. Ho fatto il barman quando non lavoravo più come attore” Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Vettel: “Il mio declino iniziò in Ferrari. Io volevo vincere, ma Leclerc...” - Il tedesco ha raccontato la sua fase calante in F1: “Volevo solo il trofeo più grande, apparire vincitore sul podio. msn.com

F1, Sebastian Vettel svela un retroscena riguardo agli anni in Ferrari - Il pilota tedesco, vincitore di quattro titoli Mondiali, ricorda l'arrivo del frizzante Charles Leclerc a Maranello. sportal.it

Vettel, Ferrari e Leclerc: il racconto di un campione arrivato al limite - Tra i piloti più amati e discussi che hanno corso con Ferrari in Formula 1, Sebastian Vettel rientra sicuramente tra ... msn.com

#Vettel ha parlato degli anni in #Ferrari accanto a #Leclerc e di come il declino competitivo del team abbia favorito il monegasco Ecco le parole del campione tedesco #F1 - facebook.com facebook

#Vettel si confessa Dagli anni in #Ferrari al rapporto con #Leclerc, ecco cos'ha detto #F1 x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.