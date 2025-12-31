Leonardo Vesco, classe 2005 di Besana Brianza, si unisce alla Biesse Carrera Premac, formazione guidata da Dario Nicoletti e Marco Milesi. Dopo due stagioni con MBH Bank Ballan CSB Colpack, il giovane atleta si prepara a vivere una nuova esperienza nel campionato Continental. Vesco esprime entusiasmo nel far parte di una squadra riconosciuta per la sua professionalità e ambizioni.

Nuove emozioni e ambizioni con la casacca della Biesse Carrera Premac per Leonardo Vesco. Classe 2005 di Besana Brianza, Vesco si lascia alle spalle due stagioni con la MBH Bank Ballan CSB Colpack e si appresta a vivere una nuova avventura alla corte dell’ex professionista Dario Nicoletti, che insieme a Marco Milesi è alla guida della formazione Continental del Bresciano. "È un’ottima squadra, organizzata e professionale di cui ho sempre sentito parlare molto bene e credo sia la realtà giusta per provare a fare il grande salto - ha detto Vesco che si è diplomato al liceo sportivo di Seregno -. L’ho sempre vista tra le migliori formazioni a livello italiano, ben attrezzata e con il giusto spirito per la crescita dei giovani. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Vesco alla Biesse Carrera Premac: "È una grande squadra"

Leggi anche: Carrera: «Il Napoli è la squadra da battere in Italia, Conte contro l’Inter ha dimostrato una cosa»

Leggi anche: Icardi si prepara alla Champions League: «Abbiamo una squadra importante e una grande possibilità»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Vesco alla Biesse Carrera Premac: È una grande squadra.

BIESSE CARRERA PREMAC, LEONARDO VESCO ARRIVES IN 2026 - New addition to the 2026 roster of the Continental Team Biesse Carrera Premac. tuttobiciweb.it

Biesse Carrera, annunciato il ritorno di Premac come co-sponsor - La formazione Continental italiana ha infatti annunciato il ritorno di Premac come co- msn.com

Biesse Carrera Premac, annunciati i tre nuovi innesti - Altro tris di giovani promettenti per la formazione Continental del Team Biesse Carrera Premac in vista della stagione 2025. msn.com