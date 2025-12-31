Verso Samarcanda Cosa vedere in Uzbekistan una delle mete imperdibili del 2026

Scopri le meraviglie dell’Uzbekistan, una delle destinazioni più affascinanti del 2026. Verso Samarcanda, città ricca di storia e cultura, offre siti patrimonio dell’umanità e paesaggi suggestivi. Tra antiche moschee, bazar vivaci e tradizioni secolari, questa meta rappresenta un’esperienza autentica e immersiva. Un viaggio che unisce passato e presente, ideale per chi desidera esplorare una delle perle dell’Asia centrale.

Per essere l'orgoglio nazionale, ha una ricetta piuttosto elementare: è un trionfo di carne d'agnello e riso fritto nell'olio sfrigolante. Ma il plov, delizia diversamente digeribile, il piatto tipico dell'Uzbekistan, ruba il sapore da ciò che quasi non si vede: il pepe, il cumino e le altre varie spezie che lo impreziosiscono. Il plov assomiglia molto all'Uzbekistan: a un primo impatto è un Paese ben inquadrabile per la sua sovrabbondanza di sfarzose architetture islamiche, ma a guardarci bene dentro, svela tanto altro. È un mosaico d'abitudini radicate e tradizioni vive. Per esempio, le strade sono pulitissime: ogni mattina i cittadini spazzano davanti al loro uscio e si spingono fino al marciapiede lì di fronte in un'operazione di decoro collettivo.

