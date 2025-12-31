Venti comitati all’attacco | Ecco i Piani di Natale Dalla Giunta solo cemento

Venti comitati di quartiere e associazioni ambientaliste criticano i recenti piani di sviluppo approvati dalla Giunta Pilotto, che prevedono nuove opere di cemento. Con questa iniziativa, la Giunta ha confermato l’intenzione di procedere con interventi urbanistici che suscitano preoccupazione tra le realtà locali, evidenziando una continuità nel progetto di sviluppo senza pause, anche durante il periodo natalizio.

"Non c’è tregua neanche a Natale: la Giunta approva nuovo cemento". Questo il claim con cui il Coordinamento dei 20 comitati di quartiere e associazioni ambientaliste salutano i provvedimenti della Giunta Pilotto che in queste ore ha pubblicato all’albo pretorio del Comune l’avvenuta approvazione di due piani attuativi. Nel mirino l’edificazione sulle aree del Buon Pastore di via Cavallotti e il piano di via Bramante da Urbino. In più il 23 dicembre è stato approvato un altro PA in via Boito, angolo via Carissimi, nel quartiere Cazzaniga, su una delle poche aree della zona rimaste ancora libere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

