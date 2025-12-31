Venezia trovato morto con una ferita alla tempia | è giallo

A Venezia è stato rinvenuto il corpo di un giovane, di età stimata tra 25 e 30 anni, con una ferita alla tempia. L’identità dell’uomo è ancora sconosciuta e le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le circostanze del decesso. La scena è stata posta sotto sequestro mentre si attende l’esito delle analisi per determinare le cause e eventuali responsabilità.

È stato trovato senza vita e con una ferita a una tempia un ragazzo dell'età apparente di 25-30 anni, che deve essere ancora identificato. Il corpo è stato avvistato oggi, mercoledì 31 dicembre, in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia. A notarlo è stato un passante, un fotografo dilettante che si era inoltrato nella zona agricola per scattare alcune immagini, che subito ha avvertito i carabinieri. Il ragazzo era vestito e riverso su un fianco. La ferita sulla tempia, invece, sarebbe compatibile con un colpo di arma da fuoco. Sul posto è stato chiamato il medico legale, insieme al magistrato di turno, con il comandante del nucleo investigativo dell'Arma di Venezia, Giuseppe Battaglia, e il comandante provinciale, Marco Aquilio.

