Venezia trovato in un campo a Mira il cadavere di un giovane | ha una ferita alla tempia

Un uomo di circa 25 anni è stato trovato senza vita in un campo a Mira, nel veneziano. La vittima presenta una ferita alla tempia. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e stanno cercando di ricostruire l’accaduto. La scoperta è stata fatta da un passante, che ha allertato le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Il cadavere di un uomo di circa 25 anni trovato da un passante in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia. In corso le indagini.

Trovato morto in un campo: il cadavere ha un ferita sulla tempia, la vittima aveva 25 anni. Nessuna ipotesi esclusa - 30 anni, è stato trovato stamani in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia. msn.com

Scoperta di un corpo nel comune di Mira: dettagli e aggiornamenti - Questa mattina, un evento drammatico ha scosso il comune di Mira, nella provincia di Venezia, dove è stato scoperto un corpo senza vita in un campo. notizie.it

