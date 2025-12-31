Venezia trovato in un campo a Mira il cadavere di un giovane | ha una ferita alla tempia

Un uomo di circa 25 anni è stato trovato senza vita in un campo a Mira, nel veneziano. La vittima presenta una ferita alla tempia. Le autorità stanno indagando sulle cause del decesso e stanno cercando di ricostruire l’accaduto. La scoperta è stata fatta da un passante, che ha allertato le forze dell’ordine per le verifiche del caso.

Il cadavere di un uomo di circa 25 anni trovato da un passante in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia. In corso le indagini. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

