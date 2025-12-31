Venezia trovato cadavere di un giovane

Oggi a Mira, in provincia di Venezia, è stato rinvenuto il cadavere di un giovane di circa 25-30 anni in un campo. La scoperta ha suscitato attenzione tra le autorità locali, che stanno indagando sulle cause del decesso. La vicenda rimane al momento oggetto di approfondimenti, mentre le forze dell'ordine lavorano per chiarire le circostanze della morte.

16.08 Il corpo di un giovane, dell'età apparente di 25-30 anni, è stato trovato esanime oggi in un campo a Mira, comune in provincia di Venezia. A lanciare l'allarme un passante che ha avvertito subito i Carabinieri. Vestito, e riverso su un fianco,s ulla vittima c'era sulla tempia una ferita compatibile con un colpo di arma da fuoco. Sul posto è stato chiamato il medico legale, assieme al magistrato di turno,e il comandante del Nucleo investigativo dell'Arma di Venezia che indaga sull'accaduto.

Venezia, trovato il cadavere di un ragazzo in un campo a Mira: ha una ferita d'arma da fuoco alla testa - 30 anni, è stato trovato stamani in un campo a Mira, comune della provincia di Venezia . msn.com

Cadavere di un giovane nel veneziano, ha una ferita alla tempia - Sul posto è stato chiamato il medico legale, assieme al magistrato di turno per ricostruire la dinamica di quanto è accaduto ... tg24.sky.it

