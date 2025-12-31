Venezia trovato cadavere di giovane in un campo | ha una ferita alla tempia

Un giovane di circa 25-30 anni è stato trovato questa mattina in un campo a Mira, nel Veneziano, vicino a Marghera. Il corpo presenta una ferita alla tempia, e le autorità stanno indagando sulle cause del decesso. La scoperta si inserisce in un contesto di attenzione per la sicurezza e la tutela del territorio. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze e eventuali responsabilità.

Il corpo di un giovane dall'età apparente di 25-30 anni è stato trovato questa mattina in aperta campagna a Mira, nel Veneziano, al confine con Marghera. A dare l'allarme un uomo che passava dalla zona e che ha immediatamente chiamato i carabinieri. Il corpo, integro e non in stato di decomposizione, presenta una ferita alla testa, vicino alla tempia, compatibile con un colpo di arma da fuoco. Sul posto i carabinieri del Nucleo investigativo di Venezia. Non è esclusa alcuna ipotesi.

