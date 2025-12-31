Veglione freddo poi cambia tutto | le previsioni del tempo fino all' Epifania

Le previsioni del tempo per le prossime settimane indicano un inizio di anno caratterizzato da condizioni instabili, con temperature in calo e piogge previste durante le festività. Le giornate di San Silvestro e Capodanno saranno fredde e umide, con possibili gelate notturne. Tuttavia, nel weekend si prevede un temporaneo miglioramento, prima di un possibile nuovo peggioramento intorno all’Epifania.

Notte di San Silvestro fredda e piogge a Capodanno. Il 2026 si apre con un avvio instabile anche su Napoli e Campania, tra gelate notturne, nuvolosità in aumento e un temporaneo rialzo delle temperature nel weekend, prima di una possibile nuova irruzione fredda verso l'Epifania.

