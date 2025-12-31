Vaticano nel 2025 più di 3 milioni di fedeli hanno partecipato a udienze e celebrazioni

Nel 2025, più di tre milioni di fedeli hanno preso parte alle udienze e alle celebrazioni in Vaticano. I dati, forniti dalla Prefettura della Casa Pontificia, attestano un significativo afflusso di pellegrini e devoti durante l’anno. Questa presenza costante testimonia l’importanza della Città del Vaticano come centro spirituale e culturale per milioni di persone in tutto il mondo.

Oltre tre milioni di fedeli hanno partecipato nel 2025 alle udienze e alle celebrazioni in Vaticano. Lo confermano i dati forniti dalla Prefettura della Casa Pontificia, che registrano complessivamente 3.176.620 presenze tra incontri pubblici, celebrazioni liturgiche e Angelus.Udienze con papa. 🔗 Leggi su Romatoday.it

