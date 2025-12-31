Vaticano nel 2025 più di 3 milioni di fedeli hanno partecipato a udienze e celebrazioni

Nel 2025, più di tre milioni di fedeli hanno preso parte alle udienze e alle celebrazioni in Vaticano. I dati, forniti dalla Prefettura della Casa Pontificia, attestano un significativo afflusso di pellegrini e devoti durante l’anno. Questa presenza costante testimonia l’importanza della Città del Vaticano come centro spirituale e culturale per milioni di persone in tutto il mondo.

I dati diffusi dalla Prefettura della Casa Pontificia indicano oltre 250 mila partecipazioni fino al ricovero di #PapaFrancesco. A partire da maggio, con l’elezione di #LeoneXIV, i numeri parlano di quasi tre milioni di fedeli #VaticanNewsIT Leggi qui x.com

