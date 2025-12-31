Vasto vietato l’uso di petardi e fuochi d’artificio dal 31 dicembre al 2 gennaio

Dal 31 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, a Vasto è vietato l’uso di petardi e fuochi d’artificio, in conformità con l’ordinanza sindacale del sindaco Francesco Menna. La misura riguarda l’accensione, il lancio e la messa in circolazione di qualsiasi prodotto pirotecnico in spazi pubblici o di uso pubblico, al fine di garantire la sicurezza e il rispetto delle normative durante le festività.

Con un’ordinanza sindacale in vigore dal 31 dicembre 2025 al 2 gennaio 2026, il sindaco di Vasto, Francesco Menna, ha disposto il divieto di accendere, lanciare o sparare prodotti pirotecnici di qualsiasi genere, compresi petardi e fuochi d’artificio, in luoghi pubblici o di uso pubblico. Il. 🔗 Leggi su Chietitoday.itImmagine generica

