Variazione palinsesto Rai | Un Posto al Sole non in onda oggi 31 dicembre

Oggi, 31 dicembre, Un Posto al Sole non va in onda. La serie, seguita quotidianamente da molti appassionati, non sarà trasmessa questa sera in occasione della festività di San Silvestro. La programmazione della terza rete Rai subirà quindi variazioni, offrendo ai telespettatori un momento di pausa prima delle riprese che riprenderanno regolarmente nei prossimi giorni.

Sarà una sera di San Silvestro particolare quella che attende i tantissimi fans di Un Posto al Sole che, come di consueto, si collegheranno alla terza rete Rai per seguire le vicende di Palazzo Palladini. La serie tv di Rai Tre infatti, oggi 31 dicembre non andrà in onda. Perché e quando tornerà in TV? Un Posto al Sole sospesa: salta l’appuntamento del 31 dicembre su Rai 3. La soap partenopea stasera non va in onda. Come ogni anno, la sera del 31 dicembre è dedicata al messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, che sarà trasmesso a reti unificate dalle 20:30 alle 21:00. La variazione di palinsesto Rai per consentire la messa in onda dell’evento, ha quindi portato alla cancellazione Upas nella programmazione di Rai Tre. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

Programmazione tv Natale 2025, chi si ferma e chi no: le pause natalizie; La forza di una donna, cambio palinsesto 22 dicembre per la soap turca di Canale 5; La Notte nel Cuore, cambio programmazione Canale 5: slitta in seconda serata; Perché La vita in diretta non va in onda da oggi 24 dicembre 2025 e quando torna/ Cos'è trasmesso suo.

