Variazione Canale 5 martedì 6 gennaio 2026 saltano alcune soap Mediaset | quali non andranno in onda e cosa vedremo al suo posto?

Il palinsesto di Canale 5 di martedì 6 gennaio 2026 subirà alcune variazioni, con alcune soap Mediaset che non saranno trasmesse. L’Epifania porterà ai telespettatori una modifica nei programmi, lasciando spazio a contenuti diversi rispetto al solito. Ecco quali serial turco non andranno in onda e cosa sarà proposto al loro posto, per una giornata diversa dal solito.

L’Epifania quest’anno porterà nella sua calza una sorpresa amara per i fans di alcuni serial turchi di Canale 5, che collegandosi alla rete ammiraglia Mediaset non troveranno ad attenderli i loro beniamini. Il 6 gennaio infatti, saranno solo alcune serie tv a tenerci compagnia nel daytime di Canale 5: quali andranno in onda e quali invece salteranno? Forbidden fruit e Io sono Farah sospese nel giorno dell’Epifania 2026. Le vicende di Farah, così come quelle di Zeynep e Yildiz, si prenderanno un altro giorno di vacanza. Dopo aver saltato l’appuntamento con i fans per Natale, Santo Stefano e Capodanno, le due dizi turche “ Forbidden fruit ” e “ Io sono Farah ” si prenderanno un’altra pausa per la Befana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

