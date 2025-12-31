Vannacci e la locandina sul bagno di Capodanno a Viareggio è polemica | Evento apolitico

La locandina condivisa da Roberto Vannacci per il tradizionale bagno di Capodanno a Viareggio ha suscitato discussioni e reazioni ufficiali. L’immagine, accompagnata dalla definizione di evento “apolitico”, ha acceso un dibattito sulle interpretazioni e sui messaggi trasmessi. La vicenda evidenzia come anche iniziative apparentemente semplici possano diventare oggetto di attenzione pubblica, sollevando questioni di comunicazione e percezione.

Viareggio, Croce Verde contro Vannacci per il tuffo di Capodanno: «Evento benefico per noi, no alle strumentalizzazioni. E quel braccio alzato...» - La presidente Vivoli attacca: «Non mi sognerei mai di utilizzare questo bellissimo evento per perorare u ... msn.com

A Torre del Lago tuffo di Capodanno anticipato: così si è evitato la «concorrenza» di Viareggio (con Vannacci) - Il tuffo tradizionale organizzato dalla Misericordia di Torre del Lago anticipato al 26 dicembre. corrierefiorentino.corriere.it

A cena con il Generale Roberto Vannacci Pistoia Venerdì 19 dicembre ore 20 Prenotazione obbligatoria Info nella locandina Possono partecipare anche persone fuori Toscana se posti disponibili - facebook.com facebook

Questa sera presento "Il libro segreto di CasaPound" a Monza, in un territorio dove il neofascismo - CasaPound, Forza Nuova, Lealtà Azione - si è radicato negli anni facendo proseliti, tra nostalgie di Avanguardia Nazionale, ultras e sponde con Vannacci. Vi x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.