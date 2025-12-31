Vandalismo al parchetto | Purtroppo non è un episodio isolato troppa ignoranza e maleducazione

Recenti atti di vandalismo nel parchetto di Chiuso evidenziano un problema più ampio di ignoranza e maleducazione. Dopo il danneggiamento del defibrillatore in viale Turati, si aggiungono i giochi per bambini rovinati nel rione lecchese, al confine con Vercurago. Questi episodi non sono isolati e richiedono un’attenzione collettiva per tutelare gli spazi pubblici e garantire sicurezza e rispetto per la comunità.

Un altro vandalismo in città. Dopo il defibrillatore spaccato in viale Turati, ecco ora il caso dei giochi per i bambini danneggiati nel parchetto di Chiuso, rione lecchese al confine con Vercurago. I soliti ignoti hanno spaccato in particolare un'altalena. La segnalazione è stata rilanciata sui. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

