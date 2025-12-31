Vandali scatenati a Belledo | devastato il lavatoio storico danni anche alla scuola Stoppani

Nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, il rione di Belledo è stato teatro di atti di vandalismo che hanno causato danni al lavatoio storico e alla scuola Stoppani. L’episodio ha lasciato la comunità sorpresa e rammaricata, evidenziando la necessità di interventi per tutelare gli spazi pubblici e preservare il patrimonio locale.

Un risveglio amaro per il rione di Belledo, dove nella notte tra il 30 e il 31 dicembre alcuni vandali hanno colpito duramente gli spazi pubblici della zona. Nel mirino sono finiti il lavatoio storico e l'Istituto Comprensivo Lecco 3 Stoppani, lasciando dietro di sé una scia di distruzione che ha.

