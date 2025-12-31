’Valzer che passione’ con Strauss Puccini e Mascagli agli Impavidi

Domani alle 17.30, al Teatro degli Impavidi, si terrà la seconda edizione del concerto di Capodanno intitolato “Valzer che passione”. Un percorso musicale attraverso le composizioni di Strauss, Puccini e Mascagni, che offrirà al pubblico un momento di ascolto sobrio e raffinato. Un’occasione per apprezzare la musica classica in un contesto istituzionale, in un appuntamento che promette eleganza e qualità.

Domani, alle ore 17.30, appuntamento al Teatro degli Impavidi per assistere alla seconda edizione del concerto di Capodanno. ‘Valzer che passione!’ è il titolo dell’evento promosso dalla Città di Sarzana con la collaborazione di Scarti, che vedrà protagonista l’ensemble dell’Orchestra da camera Carlo Alfredo Mussinelli, diretta dal maestro Piero Papini. A prendere parte allo spettacolo condotto da Loredana Bruno ci sarà anche Alessandra Meozzi, soprano di livello internazionale. L’Orchestra da camera Carlo Alfredo Mussinelli, intitolata all’omonimo compositore e pianista spezzino e costituitasi nel 1999 svolge oggi attività in campo lirico, concertistico, contemporaneo, spesso in collaborazione con solisti di chiara fama. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ’Valzer che passione’ con Strauss, Puccini e Mascagli agli Impavidi Leggi anche: Pomeriggi in famiglia agli Impavidi. Incanto natalizio in quattro tempi Leggi anche: Cuscanà e ’La semplicità ingannata’. Torna il teatro di figura agli Impavidi Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. CAPODANNO GLI IMPAVIDI con “VALZER CHE PASSIONE!” In compagnia dell’Ensemble dell’Orchestra da Camera Carlo Alfredo Mussinelli Il 1 gennaio 2026 alle 17.30 vi aspettiamo al Teatro degli Impavidi di Sarzana per festeggiare insieme il nuov - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.