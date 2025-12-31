Valmadrera bilancio 2026 da 12,5 milioni | asilo nido caserma vigili e mini-alloggi per anziani
Il bilancio 2026 di Valmadrera, approvato il 29 dicembre, prevede investimenti complessivi di 12,5 milioni di euro. Le principali opere includono un asilo nido da 2,84 milioni, una caserma dei vigili del fuoco da 800 mila euro e mini-alloggi dedicati agli anziani, contribuendo allo sviluppo e al miglioramento dei servizi nel territorio comunale.
Asilo nido da 2,84 milioni, caserma dei vigili del fuoco da 800mila euro e mini-alloggi per anziani: sono le opere principali del bilancio 2026 di Valmadrera, approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 29 dicembre. Un documento da 12,5 milioni di euro che conferma gli equilibri finanziari. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
