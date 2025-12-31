Vacanza mia quanto ci costi Prezzi in crescita del 20 per cento L’Africa tra le mete preferite

Le vacanze dei residenti a Grosseto mostrano un aumento dei costi, con prezzi cresciuti del 20 per cento. Tra le mete più gettonate, l’Africa si conferma una delle destinazioni preferite. Le agenzie di viaggio locali monitorano le scelte dei cittadini e analizzano le tendenze di viaggio durante le festività, offrendo uno sguardo sui trend recenti e sulle preferenze dei viaggiatori della zona.

GROSSETO Chissà dove saranno andati i grossetani in viaggio? Con alcune agenzie di viaggio locali è arrivato il momento di dare un commento sull’andamento delle mete scelte per tracciare come si sono mossi i cittadini di Grosseto durante le feste. Sicuro c’è chi continua a viaggiare volentieri, ma ciò che è emerso sono i costi saliti alle stelle per le festività natalizie. Addirittura l’aumento si attesta intorno al 20%. Quindi chi non prenota con largo anticipo rischia di raschiare il portafoglio o di rimanere con il sogno del viaggio sperato. "Siamo tour Operator specializzati in viaggi verso Africa e Oceano indiano - dice Stefano Coccoletti, socio titolare di Sposta - menti agenzia viaggi ed EKO tour operator-. 🔗 Leggi su Lanazione.it

