Usa la testa non rovinarti la festa | Botti di Capodanno cosa fare e non fare

Durante i festeggiamenti di Capodanno, è importante rispettare le norme di sicurezza riguardo ai botti. Un video dei Carabinieri, con l’appello del maresciallo Gargiulo, sottolinea l’importanza di usare la testa per evitare incidenti e rischi inutili. Conoscere cosa fare e cosa evitare può contribuire a vivere un brindisi sereno e senza conseguenze indesiderate. Ecco alcune indicazioni utili per celebrare in sicurezza.

Emergenza botti di Capodanno: in un video diffuso dai carabinieri il maresciallo Antonio Gargiulo del Comando Provinciale Carabinieri Salerno lancia un appello: "Usa la testa, non rovinarti la festa. Quest'anno quando utilizzerai fuochi d'artificio, stai attento alla presenza dell'etichetta. È lei che prescrive le modalità di utilizzo. Sui fuochi d'artificio illegali, quella non la troverai e sono molto pericolosi per la tua sicurezza".

