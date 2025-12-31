Usa Guardia Nazionale schierata a New Orleans per il Capodanno

La Guardia Nazionale è stata schierata nel Quartiere Francese di New Orleans in preparazione dei festeggiamenti di fine anno. Questa misura mira a garantire la sicurezza durante le celebrazioni di Capodanno, assicurando ordine e tranquillità ai partecipanti. L’intervento delle forze dell’ordine è parte di un’operazione preventiva volta a sostenere l’organizzazione degli eventi e a tutelare la popolazione locale e i visitatori.

La guardia Nazionale è stata schierata nel Quartiere Francese di New Orleans in vista dei festeggiamenti di fine anno. I militari sono arrivati in città per rafforzare le misure di sicurezza in vista delle celebrazioni di Capodanno: il dispiegamento avviene a quasi un anno dall’attacco con un camion su Bourbon Street che causò 14 morti. Circa 350 membri, inviati dall’amministrazione del presidente Donald Trump, pattugliano l’area turistica. Visibili tra le barricate, in uniforme e armati, hanno presidiato le strade dialogando anche con i passanti. Le truppe resteranno fino al Carnevale. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

