Uomo ucciso dallo scoppio di un petardo a Roma | l'ordigno clandestino era stato acquistato dal figlio

A Roma, ad Acilia, un uomo di circa 60 anni ha perso la vita a causa di un'esplosione accidentale di un petardo clandestino, acquistato dal suo stesso figlio. L'esplosione ha causato l'amputazione dell'arto superiore e il decesso dell'uomo. L'incidente evidenzia i rischi legati all'uso di ordigni non regolari e la pericolosità di tali sostanze, spesso acquistate senza adeguate precauzioni.

Acilia, ucciso dallo scoppio di un petardo: muore 40enne - In base ai primi accertamenti, l’uomo avrebbe esploso un petardo che gli avrebbe causato l’amputazione dell’arto e una forte emorragia che gli sarebbe stata fatale ... tg24.sky.it

Roma, uomo di 40 anni ucciso dallo scoppio di un petardo. Colpito a una mano è poi morto dissanguato - Dramma a Ostia (Roma) dove un uomo di 40 anni è stato ucciso dallo scoppio di un petardo. msn.com

