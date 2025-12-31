Uno scudo hi-tech per difendere l' Italia Ecco i nuovi cacciatorpediniere per la Marina Militare

L’Italia ha avviato ufficialmente la gara per la costruzione di due nuovi cacciatorpediniere di ultima generazione, chiamati Ddx. Con una dotazione di circa 2,7 miliardi di euro, il progetto mira a rafforzare la capacità difensiva della Marina Militare. La procedura, prevista per l’inizio nel febbraio 2026, rappresenta un passo importante nell’aggiornamento delle capacità navali del Paese.

Nella giornata di ieri l' Italia ha formalmente avviato il processo di appalto per due cacciatorpediniere di nuova generazione – denominati Ddx – indicando il 18 febbraio 2026 come data prevista per l'avvio della procedura effettiva, con una dotazione di bilancio complessiva di circa 2,7 miliardi di euro. Nel Dpp Difesa del 2020, il Documento Programmatico Pluriennale che stabilisce quali siano gli indirizzi e soprattutto i programmi e i finanziamenti previsti per le Forze Armate italiane per un periodo di tre anni, era comparso per la prima volta il progetto per una nuova classe di cacciatorpediniere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

