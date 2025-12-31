United Cup 2026 | l’elenco di tutti i partecipanti nazione per nazione

Dal 2 all’11 gennaio 2026 si svolgerà l’United Cup, un torneo di tennis internazionale che coinvolgerà diverse nazioni tra Sydney e Perth. La manifestazione rappresenta un momento importante nel calendario tennistico, in vista degli Australian Open, in programma dal 18 gennaio al 1° febbraio. Di seguito è riportato l’elenco completo dei partecipanti, nazione per nazione.

Dal 2 all’11 gennaio, il tennis internazionale darà segnali di vitalità tra Sydney e Perth. In questo mese, nella terra dei canguri, si svolgeranno diversi eventi, con particolare attenzione rivolta agli Australian Open (18 gennaio-1° febbraio). Prima di concentrarsi sull’impegno nello Slam, sarà necessario seguire questa competizione a squadre nazionali (miste). L’Italia risponderà all’appello con la seguente formazione: Flavio Cobolli, Andrea Pellegrino e Andrea Vavassori tra gli uomini; Jasmine Paolini, Nuria Brancaccio e Sara Errani tra le donne. Cobolli e Paolini avranno la responsabilità dei due singolari, mentre nel doppio misto sarà compito di ErraniVavassori cercare di avanzare il più possibile. 🔗 Leggi su Oasport.it

