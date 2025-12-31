United Cup 2026 | calendario e tabellone dell'Italia dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli

La United Cup 2026 si svolgerà dall’2 all’11 gennaio a Perth e Sydney, coinvolgendo squadre nazionali di tennis. L’Italia partecipa con i giocatori Paolini e Cobolli. In questa guida troverai il calendario completo, il tabellone e le modalità per seguire in TV le partite dei nostri rappresentanti. Un appuntamento importante per gli appassionati di tennis che desiderano seguire da vicino le prestazioni degli atleti italiani.

Dal 2 all'11 gennaio a Perth e Sydney si giocherà la United Cup, torneo a squadre che si disputa da qualche anno. L'Italia è una delle favorite. In campo Paolini e Cobolli. Il torneo si potrà seguire in TV in chiaro.

Calendario United Cup 2026: orari giornalieri, tv, programma, streaming - Ci sarà anche l’Italia al via della quarta edizione della United Cup di tennis, la competizione a squadre miste in programma dal 2 all’11 gennaio 2026 in ... oasport.it

United Cup 2026 su SuperTennis: gironi e calendario. Le avversarie dell'Italia - L’Italia sarà guidata dalla numero 8 del mondo e finalista al Roland Garros e a Wimbledon 2024, Jasmine Paolini, insieme alla giovane stella ... sport.tiscali.it

