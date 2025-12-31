Unione Alta Valnure Alessandro Chiesa è il nuovo presidente
L’Unione Alta Valnure ha nominato Alessandro Chiesa, sindaco di Pontedellolio, come nuovo presidente. La sua nomina sarà valida dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, segnando un nuovo incarico per l’ente sovracomunale della zona.
L’Unione Alta Valnure ha un nuovo presidente: il sindaco di Pontedellolio, Alessandro Chiesa, guiderà l’ente sovracomunale dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso dell’ultimo Consiglio unionale, convocato martedì 23 dicembre e presieduto dal sindaco. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
