Unione Alta Valnure Alessandro Chiesa è il nuovo presidente

L’Unione Alta Valnure ha un nuovo presidente: il sindaco di Pontedellolio, Alessandro Chiesa, guiderà l’ente sovracomunale dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027.Il passaggio di consegne è avvenuto nel corso dell’ultimo Consiglio unionale, convocato martedì 23 dicembre e presieduto dal sindaco. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

