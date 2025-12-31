Unicredit firmato accordo su esodi e nuove assunzioni | Una decina di posti saranno in Sicilia

Unicredit ha raggiunto un accordo con le organizzazioni sindacali che prevede circa 494 nuove assunzioni, con particolare attenzione a un ricambio generazionale. Tra le misure, una decina di posti saranno destinati alla Sicilia. L’intesa si inserisce nel quadro di un piano di esodi volontari e nuove assunzioni, finalizzato a favorire la transizione e l’aggiornamento del personale, in un contesto di rinnovamento della struttura aziendale.

Via al ricambio generazionale in Unicredit. Al termine di una serrata trattativa, il gruppo bancario e le organizzazioni sindacali hanno firmato un accordo che prevede 494 nuove assunzioni, a fronte delle domande di esodo presentate dai lavoratori con finestra pensionistica dal primo agosto 2030.

Accordo UniCredit, svolta su lavoro e inclusione - UniCredit e le Organizzazioni Sindacali FABI, FIRST, FISAC, UILCA e UNISIN hanno siglato un accordo sindacale che segna un passaggio rilevante per il settore ... gds.it

Unicredit: 500 assunzioni con staffetta generazionale, firmato l’Accordo con i sindacati - In arrivo quasi 500 nuove assunzioni in banca con l'accordo appena siglato tra i sindacati e Unicredit per il ricambio generazionale. ticonsiglio.com

