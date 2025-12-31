UNICEF | malnutrizione infantile record nel Darfur settentrionale

Un rapporto dell’UNICEF evidenzia un aumento preoccupante della malnutrizione infantile a Um Baru, nel Darfur settentrionale. I dati raccolti indicano livelli senza precedenti di malnutrizione tra i bambini, sottolineando la grave situazione umanitaria nella regione. Questa emergenza richiede interventi immediati per tutelare la salute e il benessere dei minori colpiti.

Un’indagine UNICEF a Um Baru, in Darfur settentrionale, rileva livelli senza precedenti di malnutrizione infantile e lancia l’allarme umanitario. Un’indagine nutrizionale dell’UNICEF condotta nella località di Um Baru, nel Darfur settentrionale del Sudan, ha rilevato livelli di malnutrizione infantile senza precedenti. I dati mostrano che oltre la metà dei bambini sotto i cinque anni esaminati è gravemente malnutrita, mentre uno su sei soffre di malnutrizione acuta grave, una condizione potenzialmente letale se non trattata tempestivamente. L’indagine SMART (Standardized Monitoring and Assessment of Relief and Transitions sono un metodo per valutare lo stato nutrizionale di una popolazione, in particolare in contesti di emergenza), svolta tra il 19 e il 23 dicembre su quasi 500 bambini, ha registrato un tasso di malnutrizione acuta globale (GAM) del 53%. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

