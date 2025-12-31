Un’enclave italiana nel calcio greco | alla scoperta del PAOK la squadra di Salonicco che vuole battere Atene

Il PAOK di Salonicco rappresenta un'importante realtà del calcio greco, distinguendosi per la sua identità e storia. Conosciuto come “squadra contro il sistema”, si confronta con le principali rivali di Atene, Olympiacos, Panathinaïkos e AEK, distanti circa 500 chilometri. Questa enclave italiana nel panorama sportivo greco merita di essere scoperta, non solo per le sfide sul campo ma anche per il suo ruolo nel contesto calcistico locale.

Si autodefiniscono "squadra contro il sistema". Le loro tre principali rivali – Olympiacos, Panath?naïkos e AEK Atene – giocano a 500 chilometri di distanza. E il loro legame con (il) Napoli è ben riconoscibile nei numeri e nello stile. All'estremo nord della Grecia, al confine con la Macedonia, la città di Salonicco è meta turistica e attrazione sportiva. Merito del Panthessalonikeios Athl?tikos Omilos K?nstantinoupolit?n, società polisportiva meglio conosciuta come PAOK. La squadra di calcio, tra le più antiche del territorio ellenico, è tra le favorite per la vittoria finale del campionato e gioca in Europa League.

