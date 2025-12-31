Lily, con occhi a mandorla, vive a New York nel settembre 2001, ma non parla cinese. La sua ricerca di stabilità è modesta rispetto alle sfide affrontate dalla madre, genetista durante la Rivoluzione culturale cinese, che ha dovuto lottare per affermarsi e sopravvivere in un periodo di grandi cambiamenti. Questa storia esplora le radici di una famiglia e le differenze tra le esperienze di due generazioni, tra continuità e trasformazione.

Lily ha gli occhi a mandorla ma non parla una parola di cinese, e la sua sete di affermazione nella New York del settembre 2001 è minima rispetto a quella che la madre, genetista capace di far crescere un prato di quadrifogli, ha dovuto dimostrare per vivere e sopravvivere durante la Rivoluzione culturale. La fortuna, nella sua accezione più comune e rotonda, bussa alla porta di Lily sotto forma di un giovanotto biondo, con gli occhi azzurri, dolce e gentile e pure di ricchezza sconfinata, e quello che in mano a una narratrice meno brava sarebbe un lieto finale scontato si trasforma, nelle pagine di "", in un punto di partenza capace di mettere i personaggi davanti al tema della sorte, buona o cattiva che sia, e al tentativo eterno che l’uomo fa di manipolarla. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Una vera americana

Leggi anche: L’imbecillimento della mente americana, e non solo americana

Leggi anche: L’IA scambia patatine per una pistola, il caso in una scuola americana: arrestato uno studente

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Una vera americana; Russia e America, la deriva dei continenti; La Strategia di Sicurezza nazionale degli Stati Uniti è quello che serve per un'Europa attendista – Le Taurillon; L'affascinante storia vera dietro Nouvelle Vague, il nuovo film di Richard Linklater su Netflix.

SCUOLA/ Mariam, la vera Rivoluzione “americana” è una domanda che non ci deve lasciare soli - Mariam stava studiando la rivoluzione americana, a scuola c’era una verifica in vista, ma non si raccapezzava perché stava vivendo una crisi più grande “Mariam concentrati, se puoi! ilsussidiario.net

Vera Genesi Americana - Con l’aprirsi del nuovo millennio, con l’entrata in scena degli anni che passeranno alla storia come la decade dai doppi zeri, Martin Scorsese decide (non a caso) di tornare a parlare di New York, la ... mymovies.it

POV: cucinare una vera colazione americana ?

SIMBOLI NUOVI, MEMORIE ANTICHE: LA VERA STORIA E SIGNIFICATO DEL CANDY CANE Avete presente quei bastoncini bianchi e rossi che ormai vediamo ovunque Spesso pensiamo sia solo "roba americana", marketing puro. E invece, se grattiamo vi - facebook.com facebook