Una riforma per attrarre residenti imprese e sostenere le famiglie | così Ficulle costruisce il futuro

Ficulle ha avviato una riforma fiscale volta a contrastare lo spopolamento, sostenere le famiglie e attrarre nuovi residenti e imprese. L'obiettivo è rafforzare la coesione sociale e garantire uno sviluppo sostenibile del territorio attraverso interventi mirati e politiche di incentivo. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per il futuro del comune e per migliorare la qualità della vita dei suoi abitanti.

L'amministrazione comunale di Ficulle ha scelto di avviare un percorso di riforma fiscale complessiva per contrastare lo spopolamento, sostenere le famiglie, attrarre nuovi residenti e rafforzare la coesione sociale. Con questo obiettivo, il consiglio comunale, in occasione della seduta dedicata.

