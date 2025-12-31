Una notte di festa e attenzione. I Negrita in piazza Europa. Bagno di folla e ordinanze.

La notte di festa in piazza Europa vede i Negrita protagonisti di un evento che attira molti cittadini. Tra musica, allegria e convivialità, è fondamentale mantenere comportamenti responsabili e rispettosi delle ordinanze. Un’occasione per celebrare il nuovo anno con spirito di festa, senza dimenticare l’importanza della prudenza e del buon senso, per garantire a tutti una serata sicura e piacevole.

Feste e musica ma con grande attenzione e rispetto. Nella notte più lunga dell’anno non deve mancare il buon senso pur nell’allegria che contagia migliaia di persone che attenderanno l’arrivo del nuovo anno in piazza oppure nei locali della città. Il sindaco Pierluigi Peracchini ha firmato un’ordinanza per autorizzare i titolari dei pubblici esercizi aperti stanotte a organizzare intrattenimenti musicali senza balli, in deroga ai limiti di rumorosità dalle 17 fino alle 2 ma entro quest’ora dovrà cessare ogni utilizzo dei dehors esterni ai pubblici esercizi. Lo scopo è quello di favorire il clima di animazione e convivialità in città, auspicando una partecipazione attiva dei locali nell’organizzazione di eventi musicali all’interno dei propri spazi purché le apparecchiature elettroniche e acustiche siano dotate di relativa certificazione tecnica, non venga superato il limite dei 70 decibel dall’edificio più esposto e non vengano allestite strutture soggette a collaudo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

