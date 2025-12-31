Ecco una selezione affidabile di esperti sportivi, senza pretese di esaustività o partiti. Nella lista dei cento Sport Thinkers 2025, curata da Mauro Berruto e Moris Gasparri sul Foglio del weekend, compaiono tre atleti palestinesi, di cui due scomparsi tragicamente nel conflitto iniziato il 7 ottobre. Tuttavia, la lista non include alcun rappresentante israeliano, sollevando riflessioni sulla selezione e sulla percezione dello sport in contesti di crisi.

Al direttore - Nella lista dei cento Sport Thinkers 2025 stilata da Mauro Berruto e Moris Gasparri sul Foglio del weekend ricorrono tre nomi di atleti palestinesi, di cui due purtroppo morti nella terribile guerra scatenata da Hamas il 7 ottobre, ma non trova posto neppure un israeliano. E’ la prefigurazione della proposta antisportiva che Berruto sta portando avanti nel Parlamento italiano: escludere Israele dalle competizioni sportive. Eppure, con un pizzico di onestà intellettuale, una piccola citazione gli israeliani se la sarebbero pur meritata. Nessun altro atleta al mondo affronta le competizioni con l’incubo di venir ucciso nel villaggio olimpico, come successe alla squadra israeliana a Monaco, e nessun altro atleta di nessun altro paese viene contestato così duramente e sistematicamente da decenni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Una lista sportiva di cui fidarsi. Ma niente proscrizioni, grazie

Leggi anche: Le beauty addicted lo sanno: non c'è niente di meglio di un libro che parli di bellezza da ricevere a Natale. Ecco una lista di quelli usciti nel 2025 tra cui scegliere

Leggi anche: Federica Pellegrini: «Avevo già fatto tantissimo come donna e come sportiva, ma sembrava che se non avessi avuto un figlio non sarei mai stata una donna completa». Matteo Giunta: «Per nostra figlia sogno una carriera da sportiva»

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Una lista sportiva di cui fidarsi. Ma niente proscrizioni, grazie - Il Foglio è bello perché è vario, caro Yasha, e le liste del nostro Foglio sportivo sono una chicca straordinaria. ilfoglio.it