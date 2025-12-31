Una fiaccolata per Andrea Alessandro e Luigi morti nel tragico incidente a Ceccano prima di Natale

Una fiaccolata è stata organizzata a Ceccano in memoria di Andrea Lombardi, Alessandro Di Rita e Luigi Ferrante, le tre persone decedute nel tragico incidente prima di Natale. Molte persone si sono riunite per ricordare le vittime, mostrando vicinanza e rispetto. L’evento ha rappresentato un momento di solidarietà e riflessione per la comunità locale.

Una fiaccolata per ricordare Andrea, Luigi e Alessandro - « Andrea ed Alessandro non li dimenticheremo mai, continueranno a vivere non solo nell’affetto dei propri cari, dei propri amici, dei propri compagni, ma anche nel ricordo commosso di tutte le ... ciociariaoggi.it

Strage infinita sulle strade in Ciociaria: oggi la fiaccolata per Andrea, Alessandro e Luigi morti Ceccano - 30 a Frosinone la fiaccolata in ricordo delle tre vittime dell’incidente stradale avvenuto a Ceccano il 20 dicembre scorso. ilmessaggero.it

Tra poche ore, su una neve come non si vedeva da anni, Andrea Caponnetto e DJ Pog (Movin’ On) e i maestri di sci vi aspettano all’arrivo delle piste di Limone 1400 per la Fiaccolata di fine anno della Scuola Sci Limone. Spettacoli di luce illumineranno la Cr - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.