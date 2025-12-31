Una fiaccolata per Andrea Alessandro e Luigi morti nel tragico incidente a Ceccano prima di Natale

Da fanpage.it 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una fiaccolata è stata organizzata a Ceccano in memoria di Andrea Lombardi, Alessandro Di Rita e Luigi Ferrante, le tre persone decedute nel tragico incidente prima di Natale. Molte persone si sono riunite per ricordare le vittime, mostrando vicinanza e rispetto. L’evento ha rappresentato un momento di solidarietà e riflessione per la comunità locale.

Moltissime persone hanno partecipato alla fiaccolata organizzata in ricordo di Andrea Lombardi, Alessandro Di Rita e Luigi Ferrante, le tre vittime dell'incidente a Ceccano. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

