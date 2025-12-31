A Pieve Emanuele, in provincia di Milano, si riscontrano numerosi pneumatici abbandonati in un campo agricolo, trasformato in discarica. La situazione evidenzia l’assenza di interventi efficaci, sollevando le preoccupazioni degli agricoltori. Essi chiedono maggiore tolleranza zero e sanzioni più severi per chi abbandona rifiuti, al fine di tutelare l’ambiente e preservare il territorio.

Pieve Emanuele (Milano) – C entinaia di pneumatici abbandonat i in un campo agricol o. E la protesta degli agricoltori che chiedono tolleranza zero e maggiori sanzioni per chi abbandona rifiuti. Perché ormai, per tanti agricoltori, è uno scenario quotidiano. E le gomme usate vengono abbandonate nonostante si paghi “alla fonte“ il costo dello smaltimento. Peccato che Regione Lombardia, che dovrebbe occuparsi di pagare lo smaltimento, non saldi le ditte che dovrebbero recuperare e smaltire questi rifiuti. Pieve, centinaia di pneumatici abbandonati in un'area agricola Per Lucidi - Tavecchio Foto MDF Centinaia di pneumatici scaricati . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Una distesa di pneumatici abbandonati, campi trasformati in discariche: “E nessuno interviene”

