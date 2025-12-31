Una città intrattabile e polvere d’immaginario su Mamdani

Mamdani esplora la complessità di un ruolo spesso considerato tra i più impegnativi in America, definito anche «il secondo lavoro più difficile». Con un approccio sobrio e analitico, il testo analizza le sfide e le difficoltà di una carriera politica che, frequentemente, si scontra con ostacoli insormontabili, dipingendo un quadro realistico di un mestiere intrattabile e ricco di sfumature.

