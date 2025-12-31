Il secondo capitolo della serie ha ricevuto molte critiche per alcune scelte narrative, tra cui spiegazioni e dialoghi prolungati, una trama risultata confusa e alcuni spunti discutibili. La conclusione di Stranger Things 5 è prevista per le prime ore di giovedì 1 gennaio su Netflix, segnando la fine di un episodio ormai consolidato della televisione contemporanea.

È arrivato il momento di dire addio a Stranger Things 5, che si congederà alle 2 del mattino di giovedì 1 gennaio su Netflix. Eppure, la commozione sembra rinviata a causa delle numerose critiche ricevute al capitolo 2 per la prevedibilità della trama e le eccessive le spiegazioni e i riassunti per ogni singolo evento. I protagonisti hanno passato troppo tempo cercando di risalire su quella collina ( Kate Bush dixit) annacquando la genialità della saga con orpelli inutili. Non mancano velati sospetti di omofobia, lo zampino di Elon Musk e critiche agli attori. Se tutti attendono il gran finale e alcuni piangono le mancate nomination ai Golden Globes 2026, perché ai fan non è piaciuto Stranger Things 5 volume 2?

© Iodonna.it - Una cascata di critiche per il capitolo 2 della serie. La colpa? troppe spiegazioni, dialoghi lunghissimi, trama confusa e persino qualche rigurgito di omofobia

