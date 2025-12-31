Domani si svolge il tradizionale T-day a Viareggio, un’occasione che segna l’inizio dell’anno con un tuffo collettivo. Questa iniziativa, nata da un’idea di Aldo Angeli, presidente di Escape Tuscany Triathlon, rappresenta un momento di condivisione e rinascita per molti appassionati. Un gesto semplice ma significativo che, da dodici anni, apre simbolicamente il nuovo anno con spirito di comunità e rinnovata energia.

Domani è il T-day. Il giorno del tuffo, che a Viareggio da 12 anni saluta il Capodanno. Nato da un’intuizione di Aldo Angeli, presidente dell’Escape Tuscany Triathlon. Appuntamento alle 11.30 in piazza Mazzini per la registrazione, e alle 12 la corsa catartica verso il mare. Angeli, ricorda la prima edizione? "Come no, eravamo 72 impavidi amici. Nel gruppo c’era anche l’allora sindaco di Viareggio Luca Lunardini e il presidente della Fondazione Carnevale Alessandro Santini. Passai la notte di San Silvestro a scrivere a mano su tutte le cuffie". Una tuffo dopo l’altro, siamo arrivati ad oltre settecento partecipanti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un tuffo catartico per cominciare l’anno

Leggi anche: Cimento invernale 2026, organizzatori del “Tuffo d’inizio Anno” a Napoli: “Chiunque può partecipare”

Leggi anche: Tuffo di Capodanno: sul Garda si prepara la sfida più frizzante dell’anno

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Un tuffo catartico per cominciare l’anno - Nato da un’intuizione di Aldo Angeli, presidente dell’Escape Tuscany Triathlon. msn.com