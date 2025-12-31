Un posto in platea per Capodanno | Arcimboldi il boom di Max Angioni e al Menotti si canta Rino Gaetano

Per il Capodanno a Milano, le opzioni sono diverse: all’Arcimboldi si prevede il ritorno di Max Angioni, mentre al Menotti si celebrano i successi di Rino Gaetano. Un’occasione per trascorrere la notte in compagnia di spettacoli e musica, scegliendo un’esperienza valida e senza eccessi, per salutare il nuovo anno con calma e convivialità.

Milano, 31 dicembre 2025 – Sale sottile il panico. L'ansia morde forte alle caviglie. E improvvisamente non si sa più come uscire dal tunnel del divertimento. Sempre bellissimo il capodanno. Ma che fare quindi? La soluzione ce l'avete lì, a portata di metropolitana: il teatro. Che ormai da tempo al Veglione accoglie migliaia di spettatori con proposte molto differenti. Quello che non cambia è la qualità, sempre piuttosto alta. Così come l'atmosfera piacevole e i costi (abbastanza) avvicinabili, nonostante qualcuno si sia fatto prendere la mano. Poi se non si riuscisse ad entrare, pazienza. Il piano b prevede un bel brindisi a casa con gli amici e a teatro si va nei giorni successivi, che le stagioni ripartono subito a pieno regime.

