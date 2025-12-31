Un posto al sole anticipazioni UPAS dal 5 al 9 Gennaio 2026

Ecco le anticipazioni della settimana dal 5 al 9 gennaio 2026 di Un posto al sole. Eduardo si avvicina a Stella, mentre Damiano teme conseguenze per le sue azioni. Raffaele riconsidera la pensione e Nunzio diventa protagonista sui social al Vulcano. Intanto, la confessione di Okoro complica la situazione di Gennaro. Ecco cosa succede nel quartiere di Napoli in questa nuova settimana.

Un posto al sole, anticipazioni 5-9 gennaio 2026: Eduardo si avvicina al mondo di Stella, Damiano teme ritorsioni, Raffaele cambia idea sulla pensione, Nunzio diventa virale al Vulcano e la confessione di Okoro mette Gennaro nei guai.

