un ponte per la pace la mostra in provincia

“Un Ponte per la Pace” è una mostra promossa dall’Associazione assemblea libertà e partecipazione, dedicata ai volti di Gaza. Ideata in occasione delle celebrazioni della Festa della Toscana 2025, l’esposizione intende promuovere un dialogo sulla pace e la solidarietà. La mostra si svolge in Provincia, offrendo un’occasione di riflessione e confronto su temi di attualità e diritti umani.

Un Ponte per la Pace: i volti di Gaza nel cuore della Toscana è il progetto ideato e presentato dall’Associazione assemblea libertà è partecipazione, risultato vincitore del finanziamento per le celebrazioni della Festa della Toscana 2025. Al centro dell’iniziativa, la mostra fotografica di Mohammed Abu Khammash dal titolo: L’altro lato della guerra è la spiaggia. L’esposizione, ospitata nella Sala Biagi di Palazzo Buonamici sarà visitabile da sabato 10 a lunedì 12 gennaio. L’inaugurazione e il dialogo con l’autore sarà il momento culminante del progetto e si terrà sabato 10 gennaio alle 16. All’inaugurazione ufficiale interverrà il presidente della Provincia Calamai, a testimonianza del sostegno istituzionale verso un’iniziativa che promuove i valori della pace e della solidarietà internazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

