Un pianoforte per il piccolo Mozart della Toscana Lo strumento è arrivato a casa

Un pianoforte è stato consegnato a casa di Alessandro Gervasi, bambino di Castiglion Fiorentino (Arezzo). L’iniziativa, resa possibile dal supporto della comunità locale, mira a favorire la crescita musicale del giovane talento. Questo gesto testimonia l’importanza del sostegno collettivo nello sviluppo di passioni e talenti emergenti, offrendo a un piccolo appassionato uno strumento per esprimersi e approfondire il suo amore per la musica.

Il ’piccolo Mozart’ incanta Pontremoli - Ad ascoltarlo a Pontremoli un pubblico non solo di appassionati di musica classica, ma anche con un pedegree professionale visto che si trattava di allievi dei Conservatori di Parma e La Spezia. msn.com

Il sogno di Alessandro è realtà, il ‘piccolo Mozart’ ha un nuovo pianoforte: “Bianco e nero, come lo voleva lui” - Castiglion Fiorentino (Arezzo), 29 novembre 2025 – Il sogno di Alessandro diventa realtà, qui e ora. lanazione.it

