Un muro di due metri e mezzo lungo il Castro la protesta dei cittadini di via Salvi Castellucci

Lungo il Castro nel comune di Arezzo sono in corso interventi di mitigazione del rischio, necessari a fronte di eventi climatici estremi come piene ed esondazioni. Tra questi, un muro di due metri e mezzo è stato installato in via Salvi Castellucci, per rafforzare la sicurezza e tutelare l’area. La popolazione locale ha manifestato il proprio disagio, evidenziando l’importanza di interventi tempestivi e mirati per la tutela del territorio.

Procedono i lavori di mitigazione del rischio in conseguenza di eventi climatici estremi, piene ed esondazioni, lungo il Castro nel comune di Arezzo. Le opere in corso in questo periodo sono lungo via Salvi Castellucci, quella strada senza vi d'uscita che ha da un lato il torrente Castro e.

